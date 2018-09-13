В России резко обрушилось доверие граждан к телевидению
Аналитики из «Левада-центра» провели опрос и выяснили, что сегодня теленовостям доверяет на 30% меньше жителей России, чем девять лет назад.
При этом за девять лет выросло число тех, кто верит информации из интернет-изданий — с 7 до 24%.
Отмечается, что доля смотрящих новости по телевизору по-прежнему велика, но с 2011 года она снизилась с 94 до 73%.
Среди людей от 18 до 24 лет соотношение телезрителей и интернет-пользователей — 49 на 54%, а среди людей старшего поколения — 89 на 18%, передает «URA» со ссылкой на «Ведомости».
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