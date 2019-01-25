В России решили ввести платную регистрацию для смартфонов

Совет Федерации разработал законопроект, предусматривающий платную регистрацию для устройств с выходом в интернет. В случае его принятия налог будет введен с 1 января 2020 года.

Автором инициативы выступила первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова. В скором времени документ внесут в Госдуму.

Согласно законопроекту, жители России должны в течение нескольких месяцев после покупки регистрировать свои устройства на портале госуслуг. Пошлина в этом случае составит 100 рублей.

Такие правила распространятся не только на смартфоны, но и счетчики электроэнергии или воды. Если этого не будет сделано, операторы заблокируют устройство.

Авторы законопроекта посчитали, что бюджет России потерял от нелегального ввоза мобильных устройств 16,6 млрд рублей, отмечает РБК. Кроме того, введение обязательной регистрации поможет ФСБ в поиске террористов.

Ввезенные в Россию до вступления закона гаджеты можно использовать до пяти лет без регистрации. Не будет действовать документ в отношении иностранцев, которые используют сим-карты иностранных операторов связи.

Ранее в России уже предлагали вернуть платную регистрацию мобильных устройств, которую отменили в 2000 году.