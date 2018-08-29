В России рекламу фастфуда снабдят уродливыми туловищами людей

Депутат Виталий Милонов предложил использовать изображения обезображенных человеческих тел в печатной и интернет-рекламе фастфуда по всей России.

Также, по его словам, в стране необходимо запретить всю рекламу фастфуда на телевидении.

Виталий Милонов убежден, что трансжиры - способ биологического уничтожения россиян.

Он добавил, что вся реклама фастфуда должна содержать предупредительную надпись, как на сигаретах, фотографии последствий, обезображенных тел в результате смертей, вызванных различными заболеваниями, сообщает «Федерал Пресс» со ссылкой на «АГН».