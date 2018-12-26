В России разрешили выращивать снотворный мак для медицины
Правительство разрешило государственным предприятиям выращивать снотворный мак для последующего изготовления лекарств. Власти объясняют такие меры стремлением снять зависимость от зарубежных стран, где производится 100% субстанций для обезболивающих препаратов.
Принятый законопроект устанавливает порядок выращивания в России наркосодержащих растений. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Соответствующие поправки внесут в закон об обращении наркотических и психотропных веществ.
В правительстве объясняют, что закон позволяет создать условия для производства наркотических обезболивающих лекарств и замещения импортных компонентов. Для обеспечения субстанцией всей страны потребуется 100 га земли, подчеркнул министр. Сейчас в России есть 13 опийных препарата, однако ни один не производится по полному циклу, передает РБК.
«Мы абсолютно зависимы от ввоза на нашу территорию субстанции», - пояснила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Ранее правительство одобрило законопроект, предусматривающий право на обезболивание, в том числе наркотическими препаратами, для каждого гражданина России.
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