Россиянам дадут подшабашить на продаже информации о себе

В России могут разрешить продажу на рынке персональных данных. Соответствующие поправки в закон «Об информации» подготовил Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ).

Специалисты фонда предложили ввести термин «деперсонализированные данные», их разрешат свободно продавать на рынке. Предусмотрено, что россияне смогут предлагать информацию о себе за определенную плату или не давать согласия на обработку персональных данных.

В ФРИИ посчитали, что доходы от продажи персональных данных составят от 15 до 60 тыс. рублей в год. Специалисты фонда полагают, что это станет мотивацией для регистрации в качестве самозанятых.

Эксперты настаивают, что оценки сильно завышены, доходы от продажи персональных данных составят несколько тысяч рублей в год, пишет «Коммерсантъ». Они утверждают, что предложенные поправки разработаны прежде всего для банков, операторов связи и интернет-сервисов.

Ранее Роскомнадзор начал административное производство в отношении соцсетей Facebook и Twitter, которые хранили данные россиян за пределами РФ.