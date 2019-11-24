К началу 2020 года в России разработают тактику применения роботов в уличных боях.

Перед предприятиями ВПК поставили задачу сформировать перспективный облик роботов, которые будут действовать в «городской среде и прибрежной зоне», пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Предприятия оборонки проведут соответствующие совещания и к началу 2020 года представят свои предложения по тактике и способам применения роботов в боевых действиях в городской черте общевойсковой академии Вооруженных сил», — заявил собсеседник издания.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что в России к 2025 году могут появиться группировки многофункциональных роботов, способных решать боевые задачи. В такой группировке у каждого робота будет свое специфическое назначение.

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