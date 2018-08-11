В России разработают беспилотный автомобиль для зимних дорог

В России стартовал конкурс на создание беспилотного автомобиля для зимних дорог. Организаторами выступили Российская венчурная компания (РВК), фонд «Сколково» и Агентство стратегических инициатив.

Участникам предлагается создать беспилотное транспортное средство, которое сможет перемещаться в экстремальных условиях климата в городе, при отсутствии разметки на дороге, при низкой видимости и наличии большого трафика. Себестоимость будущего автомобиля оценивается в 2-3 млн рублей.

Сейчас на участие в конкурсе уже поданы 10 заявок, передает РИА Новости. Заявки принимаются не только от российских команд, но и представителей бывшего СССР и дальнего зарубежья.

РВК планирует до конца 2020 года провести 6 технологических конкурсов.