В России разработан прототип летательного аппарата для аэротакси

Прототип летательного аппарата для работы в системе аэротакси создала подмосковная компания «Бартини», которая является резидентом коворкинг-центра в Реутове и технопарка «Сколково».

Отмечается, что на прототипе уже проводят летные испытания, проверяющие аэродинамику, управляемость, маневренность, вибрационные характеристики и системы автономии.

Компания-разработчик планирует создать взлетно-посадочные площадки и инфраструктуру для аэротакси и летательных аппаратов не только в Подмосковье и России, но и по всему миру, передает «Подмосковье сегодня».