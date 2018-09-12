В России разработан прототип летательного аппарата для аэротакси
Прототип летательного аппарата для работы в системе аэротакси создала подмосковная компания «Бартини», которая является резидентом коворкинг-центра в Реутове и технопарка «Сколково».
Отмечается, что на прототипе уже проводят летные испытания, проверяющие аэродинамику, управляемость, маневренность, вибрационные характеристики и системы автономии.
Компания-разработчик планирует создать взлетно-посадочные площадки и инфраструктуру для аэротакси и летательных аппаратов не только в Подмосковье и России, но и по всему миру, передает «Подмосковье сегодня».
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