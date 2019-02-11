В РФ разоблачили западную ложь о голодающей Венесуэле

Западные СМИ пестрят новостями о проблемах с продуктами в Венесуэле. Оказалось, что реальность в латиноамериканской стране выглядит иначе: дефицита товаров там нет, а цены более чем сносные.

В этом убедился корреспондент ФБА «Экономика сегодня». Он сообщил, что в государственных магазинах есть все необходимое – курица, молоко, фрукты, хлеб и другие продукты. Цены на товары в них льготные.

Широкий ассортимент продуктов наблюдается у частников, цены в них также не вызывают паники. Так, 15 яиц стоят 5117 боливаров (это 102,5 рублей), упаковка пит (хлебных лепешек) - 1495 боливаров (30 рублей). Стоимость килограмма арбуза составляет 1800 боливаров, это 36 рублей.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников объяснил, что информационная подготовка необходима для организации вторжения в Венесуэлу.

«Сейчас нагнетается обстановка - чтобы объяснить, почему это должно случиться. Мол, не только для того, чтобы свергнуть Мадуро, но, в первую очередь, спасти население от страшного диктатора», - считает Солонников.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В поддержку действующего президента Николаса Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.