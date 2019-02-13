В России рассмотрят налоговые льготы за раздачу еды бедным

Правительство рассматривает возможность снижения налогов для производителей, которые передают продукты с истекающим сроком годности на благотворительные цели.

С предложением внести соответствующие поправки в налоговый кодекс России к властям обратился Фонд продовольствия «Русь», который принимает товарные пожертвования и раздает нуждающимся. В запросе говорится, что сейчас законодательство делает выгодным для производителя уничтожение продуктов с истекающим сроком, нежели их передачу на благотворительные цели.

Фонд указывает, что согласно налоговому кодексу операции по безвозмездной передаче товаров на благотворительность не требуют уплаты налога, но перечень документов, подтверждающих данный факт, не установлен. Из-за этого организации несут дополнительные расходы за переданный товар.

Фонд создал экспертный совет для обсуждения налоговых льгот для производителей и совершенствования законодательной базы, рассказывает «ПолитЭксперт». Представители бизнеса разработали поправки в НК. В случае их принятия объем пожертвований со стороны предприятий увеличится на 25-40%, говорится в запросе.

Механизмы налоговых преференций используют во многих зарубежных странах. В Болгарии с января 2017 года юрлица освобождены от уплаты НДС с продуктов, переданных в благотворительные организации не менее чем за 30 дней до истечения срока годности. В Германии переданные нуждающимся товары классифицируются как убыток и подлежат списанию.