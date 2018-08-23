В России раскритиковали идею микрочипа для водительских прав

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин дал критическую оценку предложению МВД по внедрению в водительские права россиян электронного микрочипа.

МВД России разрабатывает проект приказа, который утверждает новые образцы водительского удостоверения. Предполагается, что теперь в правах будет микрочип, дополнительные степени защиты, также надписи документов переведут на французский и английский языки.

По словам Виктора Похмелкина, подобные меры приведут к росту пошлины на оформление документов, и на этом просто кто-то заработает.

По его словам, нет никакого смысла писать в правах на других иностранных языках, потому что это российское удостоверение, оно либо признается в других странах, либо нет, отмечает «НСН».