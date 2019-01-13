В России прогнозируют подорожание продуктов питания

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков заявил, что совокупность факторов, влияющих на себестоимость продукции, среди которых - повышение НДС, может привести к увеличению потребительских цен на продукты в первом квартале.

Эксперт отметил, что рост ставки налога на два процентных пункта может привести к повышению себестоимости продукции на 4-12%.

«В конце года ЦБ повысил ключевую ставку, это тоже ведет к увеличению стоимости денег по коммерческим кредитам. Кроме того, пересматриваются тарифы, и неясен период договоренностей между правительством и нефтяными компаниями о сдерживании цен на ГСМ, а это уже логистические затраты. В таких изделиях, как, например, хлеб, расходы на логистику с себестоимости больше чем на другие более дорогие продукты», - пояснил Дмитрий Востриков, передает РИА «Новости».