России предсказали «государство Путина» еще на сто лет

В России сложилась большая политическая машина, которая только набирает обороты и будет определять лицо государства в течение ближайших ста лет. Об этом говорится в статье «Долгое государство Путина», автором которой стал помощник президента Владислав Сурков.

По его мнению, в стране сформировалось государство нового типа, которого раньше Россия не имела. Он считает, что такая модель политического устройства станет эффективным средством выживания и возвышения нации на ближайшее столетие.

«Большая политическая машина Путина только набирает обороты и настраивается на долгую, трудную и интересную работу. Выход ее на полную мощность далеко впереди, так что и через много лет Россия все еще будет государством Путина», — пишет Сурков.

Залог долговечности «государства Путина» Сурков видит в том, что оно слышит и понимает народ. Новизна «путинской модели» состоит в доверии общества исключительно главе государства.

«У нашего нового государства в новом веке будет долгая и славная история. Оно не сломается», — резюмировал Сурков в статье, опубликованной в «Независимой газете».

В январе 2019 года помощник российского президента вошел в глобальный рейтинг мыслителей по версии американского журнала Foreign Policy.