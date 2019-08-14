В России предложили запретить рекламу «денег до зарплаты»

В России могут запретить рекламу микрофинансовых компаний в местах массового скопления людей, с такой инициативой в Госдуму вышли власти Кемеровской области.

По словам заместителя губернатора Кемеровской области по экономическому развитию Константина Венгера, в настоящий момент средний уровень закредитованности населения в регионе составляет порядка 98 тысяч рублей на человека. Регулирование ситуации с рекламой микрофинансовых организаций, по его мнению, должно решить эту проблему.

По мнению главы думского комитета по экономической политике Анатолия Аксакова, закредитованность граждан стала настоящим вызовом для их социального и экономического благополучия граждан, приводят его слова РИА Новости.

Эффективно регулировать рынок микрофинансовых займов можно, но это больно энергозатратное дело: помимо десятков федеральных сетевых игроков, существует огромное количество единичных организаций, за деятельностью каждой из которых также необходим пристальный контроль», ― рассказала «Русской Планете» вице-президент РФИ-банка Елена Чижевская.