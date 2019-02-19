В России предложили закрывать супермаркеты в выходные дни

В России предложили закрывать супермаркеты на выходные. С такой инициативой выступил член комитета по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев.

Сенатор объяснил, что на Западе гипермаркеты закрывают двери в пятницу вечером и открывают только в понедельник. Кондратьев указал на подобную практику в Германии.

Позже он уточнил, что предложил эту идею для поддержки малого бизнеса и предпринимательства в области розничной торговли, пишет «360». Крупные торговые центры в выходные закрывать не планируют, так как это нецелесообразно, объяснил сенатор.

Ранее сообщалось, что в России разрешат снимать деньги с карт на кассах магазинов.