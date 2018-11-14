В России предложили ввести официальный праздник День рубля

Московская международная валютная ассоциация и Содружество профессионалов финансового рынка обратились к президенту РФ Владимиру Путину с предложением ввести ежегодный праздник День российского рубля. Датой празднования выбрали 1 июля.

Глава профобъединений Алексей Мамонтов объяснил инициативу необходимостью укрепления авторитета рубля, его популяризации и усиления внимания россиян к истории валюты.

Дату празднования – 1 июля – выбрали неслучайно. В этот день в 1992 году Центробанк опубликовал письмо «Об официальном обменном курсе рубля» и ликвидировал существующие прежде курсы – специальный, коммерческий, официальный. Впервые курс доллара был приравнен к биржевому фиксингу и повышен с 56 копеек до 125 рублей.

«Российский рубль по всем стандартам МВФ и Мирового Банка является ныне свободно-конвертируемой валютой (СКВ) как по текущим, так и по капитальным операциям», - заявил Мамонтов, отметив, что рубль не отличается от признанных резервных валют – евро, доллара, британского фунта, японской иены, швейцарского франка.

Он добавил, что рубль в скором будущем станет международным расчетно-платежным средством, в частности, на территории ЕАЭС, пишет Агентство экономической информации «Прайм».