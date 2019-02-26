В России предложили возродить обращение «господин» в армии

В России предложили вернуть обращение «господин» в армии и силовых ведомствах. Инициатива депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова направлена премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Он объясняет, что на поступление в МВД кандидаты проходят строгий отбор, повысился уровень доверия россиян к полиции, а российская армия «сумела стать одной из самых сильных в мире». Среди других изменений – появление новых рядов войск, восстановление исторических подразделений.

Петров указывает, что сейчас в армии и силовых структурах действует обращение «товарищ», тогда как до революции было принято говорить «господин», пишет RT.

«Данное обращение подчёркивало честь и статус служащего, его высокую роль и миссию в жизни страны», - указал депутат.

Ранее депутаты Госдумы предложили вернуть в язык дореволюционный речевой этикет. В частности, слова «папа» и «мама» предлагается писать с большой буквы.