В России предложили уравнять зарплаты прокуроров и судей

В России предложили уравнять зарплаты прокуроров и судей

Генпрокурор Юрий Чайка попросил в два-три раза повысить зарплаты сотрудникам надзорного ведомства. После одобрения его инициативы денежное довольствие прокуроров может вырасти с 80 до 170 тыс. рублей.

С соответствующим письмом генпрокурор обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву. По мнению Юрия Чайки, сейчас уровень оплаты труда прокуроров слишком низкий.

«Социальные гарантии, в том числе и денежное содержание прокурорских работников значительно ниже, чем у судей, а пенсионное обеспечение отличается кратно», — пожаловался генпрокурор.

В своем обращении Чайка ссылается на опыт коллег за рубежом, где судьи и прокуроры имеют равные права. В случае повышения зарплат прокуроров до уровня довольствия федеральных судей расходы бюджета вырастут на 4 млрд рублей, пишут «Известия».

С начала 2018 года федеральные судьи получали около 170 тыс. рублей. Содержание прокуроров составляет 80 тыс. рублей. В ведомстве работает около 51 тыс. человек.

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