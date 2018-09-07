В России предложили сократить число строителей из стран СНГ

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова предложила ограничить в России долю иностранных работников в строительстве до 80%.

На данный момент в строительстве занято 6,3 млн человек. Значительная часть из них — рабочие из-за рубежа.

Проект о допустимой доле мигрантов в 2019 году уже подготовлен, сообщает «URA» со ссылкой на «Газета.ru».