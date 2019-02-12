В России предложили остановить вывоз леса за границу

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением ввести запрет на вывоз леса. Он продлится до тех пор, пока не будет наведен порядок в лесной отрасли.

Она пожаловалась, что порядка в этой сфере нет. «Рослесхоз ограничивается некими рекомендациями вместо того, чтобы подготовить и внести изменения в законодательство», - указала она. В связи с этим Матвиенко попросила остановить вывоз леса до принятия каких-либо мер, пишет «Интерфакс».

Она потребовала проверить все договоры аренды лесных участков и срочно подготовить изменения в законодательство. По словам Матвиенко, сфера почти полностью находится в «теневом секторе».

Осенью 2018 года глава правительства утвердил стратегию лесопромышленного комплекса до 2030 года. Она содержит нормы по лесовосстановлению и развитию высокотехнологичных отраслей в лесной промышленности.