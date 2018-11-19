В РФ предложили дать отпуска для диспансеризации всем гражданам

В России предложили ввести дополнительные оплачиваемые отпуска для прохождения диспансеризации. С такой инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой Минздрава Вероникой Скворцовой.

С января 2019 года гарантированные оплачиваемые отпуска ввели для прохождения диспансеризации гражданами предпенсионного возраста. Матвиенко призвала распространить принятую меру на всех работающих россиян. Она предложила обязать бизнес «нести социальную ответственность за состояние здоровья своих работников».

По мнению члена президентского Совета по правам человека Бориса Кравченко, введение оплачиваемых отпусков для диспансеризации целеообразно для тех организаций, где профсоюзы имеют слабое влияние. Там, где действуют качественные профсоюзы, такие решения принимаются коллективно, отметил он.

«Для тех организаций, где профсоюзов нет или они слабые, такая инициатива государства, пожалуй, будет работать на интересы работника», — сказал он РБК.

В октябре был принят закон, который разрешает ежегодно выделять два дня на диспансеризацию гражданам предпенсионного возраста, а также работающим пенсионерам. Другим категориям работников будут предоставлять выходной для прохождения медицинского осмотра один раз в три года.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: Совет Федерации
Следующая новость Маршрутные такси стали для россиян воплощением ужаса

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО