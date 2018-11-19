В РФ предложили дать отпуска для диспансеризации всем гражданам

В России предложили ввести дополнительные оплачиваемые отпуска для прохождения диспансеризации. С такой инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой Минздрава Вероникой Скворцовой.

С января 2019 года гарантированные оплачиваемые отпуска ввели для прохождения диспансеризации гражданами предпенсионного возраста. Матвиенко призвала распространить принятую меру на всех работающих россиян. Она предложила обязать бизнес «нести социальную ответственность за состояние здоровья своих работников».

По мнению члена президентского Совета по правам человека Бориса Кравченко, введение оплачиваемых отпусков для диспансеризации целеообразно для тех организаций, где профсоюзы имеют слабое влияние. Там, где действуют качественные профсоюзы, такие решения принимаются коллективно, отметил он.

«Для тех организаций, где профсоюзов нет или они слабые, такая инициатива государства, пожалуй, будет работать на интересы работника», — сказал он РБК.

В октябре был принят закон, который разрешает ежегодно выделять два дня на диспансеризацию гражданам предпенсионного возраста, а также работающим пенсионерам. Другим категориям работников будут предоставлять выходной для прохождения медицинского осмотра один раз в три года.