В России появятся заслуженные журналисты

Президент России Владимир Путин учредил звания «Заслуженный журналист РФ» и «Заслуженный работник связи и информации РФ», следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, госнаграды будут вручаться журналистам, имеющим более чем 20-летний стаж работы в профессии.

Кроме того, на почетное звание могут претендовать работники СМИ, которые своей деятельностью повышают в обществе авторитет отечественной журналистики.

Кроме того, одним из критериев присуждения почетных званий будет подготовка квалифицированных кадров для российских СМИ, сообщает «Федерал пресс».