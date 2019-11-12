В России появятся новые дорожные знаки
На дорогах России в 2020 году появятся мобильные таблички «Фотовидеофиксация» на желтом фоне для обозначения переносных камер-треног.
Информационную табличку «Фотовидеофиксация» можно будет применять на желтом фоне как временный знак. Его будут устанавливать на временных переносных опорах и информационных щитах.
Также будет запрещено применять знаки «Уступи дорогу» и «Главная дорога» на прямоугольных щитах с желто-зеленым фоном, так как это ухудшает информативность, пишет «Коммерсант».
Ранее госавтоинспекция направила в регионы указание по работе с дорожными камерами. В нем перечислены случаи, при которых штрафы с камер выносить не должны.
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