В России появятся новые воздушные маршруты в Эстонию и Финляндию

С 11 октября Россия откроет новые международные воздушные трассы, сообщили во ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения».

Всего вводятся 9 международных воздушных трасс, 3 - внутренних и 23 маршрута зональной навигации. Их протяженность составит 7213 километров.

Как сообщает телеканал «360», новая международная воздушная линия позволит выполнять полеты между Россией и Эстонией. Также открыты новые участки транзитных маршрутов в воздушном пространстве РФ с выходом в Финляндию для выполнения рейсов между Ближним Востоком и Северной Америкой.

Ранее сообщалось, что иностранные туристы тратят на путешествия в Россию в среднем по 144 тысячи рублей.