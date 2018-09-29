В России появятся новые воздушные маршруты в Эстонию и Финляндию
С 11 октября Россия откроет новые международные воздушные трассы, сообщили во ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения».
Всего вводятся 9 международных воздушных трасс, 3 - внутренних и 23 маршрута зональной навигации. Их протяженность составит 7213 километров.
Как сообщает телеканал «360», новая международная воздушная линия позволит выполнять полеты между Россией и Эстонией. Также открыты новые участки транзитных маршрутов в воздушном пространстве РФ с выходом в Финляндию для выполнения рейсов между Ближним Востоком и Северной Америкой.
Ранее сообщалось, что иностранные туристы тратят на путешествия в Россию в среднем по 144 тысячи рублей.
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