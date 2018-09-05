В России появится накопительная ипотека по минимальным ставкам

В России может появиться закон о накопительной ипотеке, который Госдума рассмотрит уже этой осенью.

Накопительная ипотека - это схема, по которой первоначальный взнос на покупку жилья по ипотеке накапливается на специальном депозитном счете с определенной доходностью в банке.

В это время банк предоставляет участникам программы минимальные ставки по ипотеке и оформляет кредит на упрощенных условиях.

По расчетам авторов, внедрение этой схемы позволит снизить ставку по ипотеке до 5–6 %, передает «Федерал Пресс» со ссылкой на «Российскую газету».