В России появится накопительная ипотека по минимальным ставкам
В России может появиться закон о накопительной ипотеке, который Госдума рассмотрит уже этой осенью.
Накопительная ипотека - это схема, по которой первоначальный взнос на покупку жилья по ипотеке накапливается на специальном депозитном счете с определенной доходностью в банке.
В это время банк предоставляет участникам программы минимальные ставки по ипотеке и оформляет кредит на упрощенных условиях.
По расчетам авторов, внедрение этой схемы позволит снизить ставку по ипотеке до 5–6 %, передает «Федерал Пресс» со ссылкой на «Российскую газету».
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