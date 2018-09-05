В России появится минимальная фиксированная цена на пиво

В России могут установить минимальную розничную цену на пиво подобно цене на водку.

Отмечается, что инициатива исходит не от правительства, а от самих пивоваров.

В конце августа в России повысилась минимальная цена на водку крепостью от 37 до 39 градусов.

Теперь стоимость бутылки так называемой «слабой водки» объемом пол-литра не может быть ниже 205 рублей. Это правило распространяется и на водку крепче 39 градусов, передает «НСН» со ссылкой на РИА Новости.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость В Москве на Пречистенке появится памятник Иосифу Кобзону

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО