В России появится минимальная фиксированная цена на пиво

В России могут установить минимальную розничную цену на пиво подобно цене на водку.

Отмечается, что инициатива исходит не от правительства, а от самих пивоваров.

В конце августа в России повысилась минимальная цена на водку крепостью от 37 до 39 градусов.

Теперь стоимость бутылки так называемой «слабой водки» объемом пол-литра не может быть ниже 205 рублей. Это правило распространяется и на водку крепче 39 градусов, передает «НСН» со ссылкой на РИА Новости.