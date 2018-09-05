В России появится минимальная фиксированная цена на пиво
В России могут установить минимальную розничную цену на пиво подобно цене на водку.
Отмечается, что инициатива исходит не от правительства, а от самих пивоваров.
В конце августа в России повысилась минимальная цена на водку крепостью от 37 до 39 градусов.
Теперь стоимость бутылки так называемой «слабой водки» объемом пол-литра не может быть ниже 205 рублей. Это правило распространяется и на водку крепче 39 градусов, передает «НСН» со ссылкой на РИА Новости.
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