В России появится должность финансового омбудсмена

Владимир Путин подписал закон о создании в России института финансового омбудсмена.

В России будет учреждена служба уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг.

В числе основных обязанностей службы — разбор споров между банками, страховщиками и их клиентами-физлицами. При этом недовольные клиенты, прежде чем пожаловаться в суд, будут обязаны попытаться решить конфликт через омбудсмена.

Обращение к ним для граждан будет бесплатным.

В соответствии с законодательством, финансовый омбудсмен назначается советом директоров Банка России, сообщает «Парламентская газета».