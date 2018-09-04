В России появится должность финансового омбудсмена
Владимир Путин подписал закон о создании в России института финансового омбудсмена.
В России будет учреждена служба уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг.
В числе основных обязанностей службы — разбор споров между банками, страховщиками и их клиентами-физлицами. При этом недовольные клиенты, прежде чем пожаловаться в суд, будут обязаны попытаться решить конфликт через омбудсмена.
Обращение к ним для граждан будет бесплатным.
В соответствии с законодательством, финансовый омбудсмен назначается советом директоров Банка России, сообщает «Парламентская газета».
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