В России появился новый полудрагоценный камень

Берилл, аквамарин и гелиодор будут включены в список «полудрагоценных камней», говорится в сообщении Минприроды России.

Отмечается, что это позволит сделать невыгодными его безлицензионную добычу и сбыт.

В министерстве заявили, что изменения будут закреплены в законодательстве и вступят в силу уже в этом году.

В настоящее время стоимость минерала в сырье достаточно высока, а на его месторождениях возможна его безлицензионная добыча, сообщает агентство Nation news.

Берилл — минерал гексагональной сингонии из подкласса кольцевых силикатов. Некоторые из разновидностей берилла, в частности изумруд, относится к драгоценным камням I порядка, а сочно окрашенный аквамарин — к драгоценным камням III порядка.