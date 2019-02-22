В России появился девятый генерал армии

В России появился девятый генерал армии

Девятым генералом армии в России стал командующий Сухопутными войсками Олег Салюков. Указ о присвоении звания подписал президент Владимир Путин.

Сейчас звание генерала армии носят министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, замминистра обороны Павел Попов и Дмитрий Булгаков, глава ФСБ Александр Бортников, его первый зам Сергей Смирнов, глава Пограничной службы Владимир Кулишов и глава Нацгвардии Виктор Золотов.

Первым российским генералом стал экс-министр обороны Павел Грачев. В последний раз звание генерала присваивали в 2015 году. Его удостоились нынешний глава Росгвардии Виктор Золотов и замминистра обороны Павел Попов, пишет Lenta.ru.

Звание генерала предшествует высшему воинскому званию – маршала. Сейчас в России нет ни одного, кто носил бы это звание.

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Теги:
Места: Россия
События: назначения
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