В России появился девятый генерал армии

Девятым генералом армии в России стал командующий Сухопутными войсками Олег Салюков. Указ о присвоении звания подписал президент Владимир Путин.

Сейчас звание генерала армии носят министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, замминистра обороны Павел Попов и Дмитрий Булгаков, глава ФСБ Александр Бортников, его первый зам Сергей Смирнов, глава Пограничной службы Владимир Кулишов и глава Нацгвардии Виктор Золотов.

Первым российским генералом стал экс-министр обороны Павел Грачев. В последний раз звание генерала присваивали в 2015 году. Его удостоились нынешний глава Росгвардии Виктор Золотов и замминистра обороны Павел Попов, пишет Lenta.ru.

Звание генерала предшествует высшему воинскому званию – маршала. Сейчас в России нет ни одного, кто носил бы это звание.