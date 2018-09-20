В России рождается направление льготного женского бизнеса

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что мировые рынки необходимо завоевывать при помощи увеличения поставок товаров, для чего государству необходимо поддерживать малый и средний бизнес.

Валентина Матвиенко рассказала, что женское предпринимательство в России имеет особое значение в развитии экономики и ВВП - для женщин начинают действовать отдельные продукты поддержки, в том числе, льготные кредиты по ряду направлений.

Ранее президент России Владимир Путин призвал к искоренению гендерного неравенства. По его словам, именно в этом заключается одна из глобальных задач, стоящих перед миром, передает «Экономика сегодня».