В России рождается направление льготного женского бизнеса
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что мировые рынки необходимо завоевывать при помощи увеличения поставок товаров, для чего государству необходимо поддерживать малый и средний бизнес.
Валентина Матвиенко рассказала, что женское предпринимательство в России имеет особое значение в развитии экономики и ВВП - для женщин начинают действовать отдельные продукты поддержки, в том числе, льготные кредиты по ряду направлений.
Ранее президент России Владимир Путин призвал к искоренению гендерного неравенства. По его словам, именно в этом заключается одна из глобальных задач, стоящих перед миром, передает «Экономика сегодня».
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