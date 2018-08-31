В России на постройку дачного дома потребуется разрешение власти

Новые нормы Градостроительного кодекса, вступающие в России в силу с 1 января 2019 года, обязывают дачников получать разрешение муниципальных властей на возведение постройки.

Получение такого разрешения станет обязательным не только для строительства нового дачного дома.

Отмечается, что для переделки уже возведенного садового домика, а также для различного рода пристроек к нему, разрешения по-прежнему брать не надо, сообщает «Экономика сегодня».