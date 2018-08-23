В России пошутили над угрозой Украины сотрясти Кремль оружием

Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна заявил, что 24 августа грохот украинской военной техники на параде в Киеве в честь Дня независимости Украины вызовет землетрясение в Кремле.

По его словам, танк Т-64 якобы превосходит по мощи и маневренности даже российские танки на базе «Армата».

Военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев заявил, что в России все уже содрогнулись, когда украинский «Бук» врезался в здание на тренировке парада.

По его словам, то, что он видел во время репетиции составлено из российской пушки Д-20 – от нее взята одна часть, а КрАЗы 80-х годов зашиты броневыми листами.

Он добавил, что украинцы на старую технику навешивают щиты, из старых комплектующих что-то там создают, а потом говорят: «Это новейшая пушка», отмечает «ПолитЭксперт».

«Мне стыдно на все на это смотреть, стыдно за тех людей, которые пытаются что-то там изобразить. Поэтому удивляться на этом параде будет нечем», - подытожил Сергей Хатылев.