В России пошутили над угрозой Украины сотрясти Кремль оружием

Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна заявил, что 24 августа грохот украинской военной техники на параде в Киеве в честь Дня независимости Украины вызовет землетрясение в Кремле.

По его словам, танк Т-64 якобы превосходит по мощи и маневренности даже российские танки на базе «Армата».

Военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев заявил, что в России все уже содрогнулись, когда украинский «Бук» врезался в здание на тренировке парада.

По его словам, то, что он видел во время репетиции составлено из российской пушки Д-20 – от нее взята одна часть, а КрАЗы 80-х годов зашиты броневыми листами.

Он добавил, что украинцы на старую технику навешивают щиты, из старых комплектующих что-то там создают, а потом говорят: «Это новейшая пушка», отмечает «ПолитЭксперт».

«Мне стыдно на все на это смотреть, стыдно за тех людей, которые пытаются что-то там изобразить. Поэтому удивляться на этом параде будет нечем», - подытожил Сергей Хатылев.

Новости по теме
Теги:
События: вооружение
Следующая новость В Сибири искусство стало жертвой дремучести перед делегацией РПЦ

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО