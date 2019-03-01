В России посчитали разницу в зарплатах женщин и мужчин
Женщины в России зарабатывают на 30% меньше, чем мужчины. Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец.
При этом процент занятости женщин остается очень высоким. Их заработная плата составляет 70% от дохода мужчины.
Голодец объяснила, что при имеющихся возможностях женщины не достигают такого уровня образования, карьерного роста и дохода, как мужчины.
Согласно данным Международной организации труда, разница между зарплатами женщин и мужчин в мире составляет 16-22%, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что женщины в России имеют более низкие зарплатные ожидания, чем мужчины.
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