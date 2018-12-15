России не понравилась новая косово-албанская армия

МИД РФ заявил, что создание армии непризнанного Косова является нарушением резолюции Совбеза ООН и чревато дестабилизацией ситуации в регионе.

Россия считает, что Миссия ООН в Косово обязана принять меры для демилитаризации и расформирования любых вооруженных косовоалбанских формирований.

Ранее в пятницу парламент самопровозглашенной республики утвердил формирование полноценной армии на основе сил безопасности. Ожидается, что армия непризнанного образования будет состоять из 5 тысяч военнослужащих, еще 3 тысяч будут в резерве, а расходы на нее составят 98 млн евро в год.

Предполагается, что в составе вооруженных сил будут присутствовать артиллерия, войска ПВО, а также войска биологической и химической защиты, передает ТАСС.