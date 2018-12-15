В России подорожали популярные модели УАЗиков

В России вырос порядок цен на отечественные автомобили УАЗ.

В первую очередь, оно коснулось таких моделей, как внедорожник «Хантер», и новые версии «Пикап» и «Патриот».

Все они, вне зависимости от комплектации, стали дороже на сумму от 15 до 18 тысяч рублей.

Модель УАЗ «Хантер» обойдется потенциальному покупателю в сумму от 675 до 759,9 тысяч рублей.

Прошедший обновление УАЗ «Пикап» в наиболее простой и доступной модификации будет стоить порядка 779 тысяч. Максимальная же комплектация оценивается в 1 миллион 145 тысяч рублей.

Новая версия модели «Патриот» на данный момент стоит от 764 тысяч, до 1 миллиона 64 тысяч рублей, передает Car.ru.