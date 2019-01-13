В России подорожали все марки модели Citroen

Французская автомобильная компания Citroen повысила в России цены на свою продукцию.

Прибавка в цене отмечается почти у всех моделей марки, которые представлены в России.

Стоимость автомобилей Citroen С4, С3 Aircross, Grand C4 Space Tourer и Berlingo Multispace выросла на 20 000 — 100 000 рублей. Свою прежнюю цену сохранил только хэтчбек Citroen С4 Space Tourer.

Наименьший рост цены отмечен у седана С4 (+20 тысяч рублей). Базовая версия модели теперь доступна покупателям по цене 945 000 рублей.

Универсал Berlingo Multispace подорожал на 40 тысяч рублей и дилеры его предлагают по цене от 1 425 000 рублей.

Минивэн Grand C4 Space Tourer прибавил в цене 50 000 рублей и в минимальном исполнении обойдется российском автолюбителям по цене от 1 899 000 рублей.

В свою очередь кроссовер С3 Aircross теперь доступен к покупке по цене от 1 490 000 рублей, а прибавка составила 100 000 рублей.

Причиной подорожания называют повышение ставки НДС в России в 2019 году, сообщает «32cars.ru».

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