В России подорожали американские автомобили Chevrolet

Американская компания Chevrolet решила увеличить в России стоимость двух автомобилей своей линейки.

В частности, речь идет о моделях Tahoe и Traverse.

На настоящий момент стоимость Chevrolet Tahoe в комплектации LT превышает 4 370 000 рублей. А кроссовер Chevrolet Traverse в той же комплектации будет обходиться в 3 320 000 рублей.

Новая цена увеличится примерно на 170 тысяч рублей, сообщает «Народные новости».