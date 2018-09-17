В России подорожали американские автомобили Chevrolet
Американская компания Chevrolet решила увеличить в России стоимость двух автомобилей своей линейки.
В частности, речь идет о моделях Tahoe и Traverse.
На настоящий момент стоимость Chevrolet Tahoe в комплектации LT превышает 4 370 000 рублей. А кроссовер Chevrolet Traverse в той же комплектации будет обходиться в 3 320 000 рублей.
Новая цена увеличится примерно на 170 тысяч рублей, сообщает «Народные новости».
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