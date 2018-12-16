В России подорожал модельный ряд автомобилей Skoda
В России в конце 2018 года отмечено подорожание модельного ряда автомобилей Skoda.
Прайс-листы на все вариации лифтбека Octavia и универсала Octavia Combi были переписаны с учетом надбавки на 14 и 29-31 тысячу рублей соответственно. В последние две недели этого года Octavia можно купить от 1 063 до 1 515 тысяч рублей. За Octavia Combi россиянам придется заплатить от 1 392 до 1 902 тысяч рублей.
Лифтбек Superb и универсал Superb Combi выросли в цене на 30 – 31 тысяч рублей во всех представленных в России версиях. Теперь первая модель стоит от 1 613 до 2 896 тысяч рублей, а вторая – от 1 817 до 2 951 тысяч рублей.
Кроссвен Kodiaq поднялся в цене от 24 до 49 тысяч рублей в 19 модификациях из 27, передает PnzDrive.
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