В России подешевели и «постарели» машины с пробегом

В России подешевели и «постарели» машины с пробегом

Средняя стоимость покупки авто на вторичном рынке в 2018 году составила 568 тыс. рублей. Возраст продаваемых машин с пробегом вырос до 10 лет и 8 месяцев.

По данным портала Авто.ру, в 2018 году средняя цена подержанного автомобиля упала на 0,9%. В 2017 году купить авто с пробегом можно было в среднем за 573 тыс. рублей.

Возраст приобретаемых на вторичном рынке машин вырос на 8 месяцев и составил 10 лет и 8 месяцев. Возраст автопарка подержанных автомобилей увеличился во всех регионах России, отмечают эксперты. Это говорит о том, что автовладельцы не торопятся менять своих «железных коней».

Самый «возрастной» автопарк в Новосибирске: средний возраст автомобилей там составляет 13,5 лет. Самый «молодой» автопарк в Татарстане – здесь машинам около 8 лет и 3 месяцев.

Чаще всего россияне покупают автомобили марки Lada: спрос и предложение на них составляют 18,7% и 17,1% соответственно. Затем следуют Toyota (6,8% и 7,4%), Nissan (5,4% и 4,9%) и Volkswagen (5,3% и 5,5%).

Самый популярный тип кузова – седан. В России 40,9% предложений таких машин, а спрос на них составляет 38,9%. Затем следуют кроссоверы (26,2% и 26,4%) и хэтчбеки (21,5% и 21,6%).

Авто.ру – автомобильный портал, содержащий одну из крупнейших в России баз объявлений от физических и юридических лиц. Портал создан в 1996 году. Ежедневно его посещают свыше полутора миллионов пользователей.

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