В России для пива планируют ввести государственный стандарт качества

Роскачество предлагает ввести ГОСТ, который определит ненастоящее пиво на прилавках магазинов.

Отмечается, что в ГОСТ должна быть внесена методика, которая определяет уровень содержания солода. На основе полученных данных можно сделать выводы о качестве напитка.

Для того, чтобы напиток считался пивом, уровень солода должен быть не менее 80%.

Авторы инициативы преследуют цель избавить рынок от легальных подделок, которые выдаются за натуральный продукт, и недобросовестной конкуренции, сообщает «360».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Следующая новость Социальная сеть «ВКонтакте» повысила приватность профилей

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО