В России для пива планируют ввести государственный стандарт качества
Роскачество предлагает ввести ГОСТ, который определит ненастоящее пиво на прилавках магазинов.
Отмечается, что в ГОСТ должна быть внесена методика, которая определяет уровень содержания солода. На основе полученных данных можно сделать выводы о качестве напитка.
Для того, чтобы напиток считался пивом, уровень солода должен быть не менее 80%.
Авторы инициативы преследуют цель избавить рынок от легальных подделок, которые выдаются за натуральный продукт, и недобросовестной конкуренции, сообщает «360».
Следующая новость Социальная сеть «ВКонтакте» повысила приватность профилей
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии