В России для пива планируют ввести государственный стандарт качества

Роскачество предлагает ввести ГОСТ, который определит ненастоящее пиво на прилавках магазинов.

Отмечается, что в ГОСТ должна быть внесена методика, которая определяет уровень содержания солода. На основе полученных данных можно сделать выводы о качестве напитка.

Для того, чтобы напиток считался пивом, уровень солода должен быть не менее 80%.

Авторы инициативы преследуют цель избавить рынок от легальных подделок, которые выдаются за натуральный продукт, и недобросовестной конкуренции, сообщает «360».