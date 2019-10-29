В России отметили рост уровня поддержки Владимира Путина

В октябре количество россиян, позитивно оценивающих деятельность президента России Владимира Путина в сфере социальной политики и в сфере экономики, увеличилось.

Как свидетельствуют данные «Георейтинга» фонда «Общественное мнение»,

с марта 2019 года, когда подобное исследование проводилось в прошлый раз, рейтинг одобрения Путина подрос по трем показателям: социальная политика, экономика, обеспечение порядка и стабильности в стране.

Например, социальную политику президента сейчас одобряют 45,8% опрошенных, а не одобряют — 45%. В начале года позитивно настроенных россиян было 43,2%, а негативно — 47,7%.

Одобрение экономической политики государства за семь месяцев выросло с 39% до 40%. Количество негативных настроенных респондентов по этому показателю упало с 48% до 45,2%.

Изменилась в лучшую сторону и ситуация в сфере обеспечения порядка и стабильности в стране. В октябре одобрили действия президента в этой области 57,7% опрошенных, а в марте этот показатель составлял 56%, пишет РБК.

Президент Путин уже в четвертый раз занимает пост главы государства. Два его первых срока продолжались по четыре года; после внесения поправок в Конституцию России мандат главы государства был продлен до шести лет.