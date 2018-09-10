В России отметили проблему россиян с китайцами на Дальнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета региона заявил, что озабочен демографическими проблемами на Дальнем Востоке и назвал их решение главным приоритетом для региона.

Среди проблем региона президент назвал низкую обеспеченность жильем, качественными услугами здравоохранения, образования, связи, нехватка современных объектов культуры и спорта, неудовлетворительная транспортная доступность, отставание в благоустройстве городов и поселков.

Профессор РУДН, политолог Юрий Почта отметил, что улучшение демографии – лишь один из инструментов для решения проблем Дальнего Востока, но далеко не исчерпывающий.

По словам эксперта, на Дальнем Востоке сложный климат, проблемы с местными китайцами, отсутствие инфраструктуры и транспорта. Многие переехавшие в конечном итоге не смогли прижиться на новом месте.

По его мнению, одни лишь нацпроекты целиком проблему не снимут, придется вводить комплексные программы развития, которые охватят многие сферы жизни Дальнего Востока и его жителей, передает «Экономика сегодня».