В России отменяется внутренний роуминг сотовой связи
В этом году мобильные операторы России отменят внутренний роуминг.
Федеральная антимонопольная служба назвала необоснованно завышенными цены на входящие и исходящие междугородние звонки в поездках по России, а также раскритиковала введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами домашнего региона.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал большой победой грядущую отмену мобильными операторами внутрироссийского роуминга, так как россиянам не придется переплачивать за услуги связи в будущем, сообщает «360».
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