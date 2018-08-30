В России отменяется внутренний роуминг сотовой связи

В этом году мобильные операторы России отменят внутренний роуминг.

Федеральная антимонопольная служба назвала необоснованно завышенными цены на входящие и исходящие междугородние звонки в поездках по России, а также раскритиковала введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами домашнего региона.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал большой победой грядущую отмену мобильными операторами внутрироссийского роуминга, так как россиянам не придется переплачивать за услуги связи в будущем, сообщает «360».