В России открылся первый trade-in для старых компьютеров MacBook
В России запустили первую программу обмена старых MacBook на новые.
Розничная сеть «Cstore», которая входит в объединенную группу «Связного» и «Евросети», сообщила о запуске обмена.
Чтобы воспользоваться услугой, покупателю нужно прийти в любой магазин «Cstore» и предоставить свой компьютер на мгновенную оценку.
Сотрудники оценят технические параметры и внешний вид устройства, после чего сообщат о возможной скидке на новое устройство, передает «Народные новости».
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