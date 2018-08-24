В России открылся первый trade-in для старых компьютеров MacBook

В России запустили первую программу обмена старых MacBook на новые.

Розничная сеть «Cstore», которая входит в объединенную группу «Связного» и «Евросети», сообщила о запуске обмена.

Чтобы воспользоваться услугой, покупателю нужно прийти в любой магазин «Cstore» и предоставить свой компьютер на мгновенную оценку.

Сотрудники оценят технические параметры и внешний вид устройства, после чего сообщат о возможной скидке на новое устройство, передает «Народные новости».