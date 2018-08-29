В России опубликовали список самых туристических городов лета

Всего в топ-10 вошли семь городов, принимавших матчи Чемпионата Мира по футболу.

Лидером стал Санкт-Петербург, который собрал больше всех туристов летом 2018 года. Вторую строчку заняла Москва.

В топ попали также Екатеринбург, Калининград, Ростов и Волгоград, Петрозаводск, Краснодар и Воронеж, сообщает «Санкт-Петербург».