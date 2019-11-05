В России оказался самый несвободный интернет в Европе

В России оказался самый несвободный интернет в Европе

Фото: Pixabay

Россия заняла 51 место из 65 в рейтинге стран с «несвободным интернетом». Эксперты оценивали три показателя: препятствия к доступу в сеть, ограничения на контент, нарушения прав пользователей.

Рейтинг составлялся международной правозащитной организации Freedom House. Россия набрала 31 балл из 100 возможных, передает «Интерфакс».

Проблемы в части свободы интернета есть у других постсоветских стран: Беларуси (35 баллов), Азербайджана (39 баллов), Казахстана (32 балла), Узбекистана (26 баллов). Самый низкий показатель, 10 баллов, – у Китая. Здесь самый несвободный интернет.

Странами с «частично свободным» интернетом назвали Украину (56 баллов) и Кыргызстан (61 балл).

Наиболее свободны в Сети жители Исландии (95 баллов). В число стран со свободным интернетом вошли также Эстония, Германия, Великобритания, Франция.

В ноябре в России вступил в силу закон о суверенном рунете. Правозащитники объяснили его принятие желанием правительства установить контроль над всей инфраструктурой сети и при необходимости перекрывать поток информации.

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