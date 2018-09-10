В России ограничат показы зарубежных фильмов в кинотеатрах

В Минкультуры подтвердили подготовку законопроекта, который ограничит количество показов иностранного фильма в течение дня в кинотеатрах России.

Согласно разработанному законопроекту, количество сеансов каждого демонстрируемого в течение дня фильма не может превышать 35% от общего числа всех лент, показ которых осуществляется в кинотеатре.

Отмечается, что действие документа не планируется распространять на национальные фильмы, передает «НСН».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: Минкультуры
Следующая новость Украине удалось перехватить данные российских спутников

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО