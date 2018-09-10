В России ограничат показы зарубежных фильмов в кинотеатрах
В Минкультуры подтвердили подготовку законопроекта, который ограничит количество показов иностранного фильма в течение дня в кинотеатрах России.
Согласно разработанному законопроекту, количество сеансов каждого демонстрируемого в течение дня фильма не может превышать 35% от общего числа всех лент, показ которых осуществляется в кинотеатре.
Отмечается, что действие документа не планируется распространять на национальные фильмы, передает «НСН».
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