В России ограничат показы зарубежных фильмов в кинотеатрах

В Минкультуры подтвердили подготовку законопроекта, который ограничит количество показов иностранного фильма в течение дня в кинотеатрах России.

Согласно разработанному законопроекту, количество сеансов каждого демонстрируемого в течение дня фильма не может превышать 35% от общего числа всех лент, показ которых осуществляется в кинотеатре.

Отмечается, что действие документа не планируется распространять на национальные фильмы, передает «НСН».