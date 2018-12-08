В России обрушилась цена на красную икру
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что в декабре цены на красную икру снизились вдвое благодаря усилиям, которые предпринимаются органами по рыбоохране.
В частности, заполняемость нерестилищ, регулирование и отмена дрифтерных сетей.
По его словам, в этом году объем добычи тихоокеанских лососей составил более 677 тысяч тонн — почти в два раза больше, чем в 2017-м.
По мнению заместителя главы Росрыболовства Василия Соколова, общий объем вылова рыбы в России может превысить пять миллионов тонн — и это станет постсоветским рекордом, передает РИА «Новости».
Следующая новость «Кавказская пленница» заявила о домогательствах Леонида Гайдая
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии