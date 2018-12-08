В России обрушилась цена на красную икру

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что в декабре цены на красную икру снизились вдвое благодаря усилиям, которые предпринимаются органами по рыбоохране.

В частности, заполняемость нерестилищ, регулирование и отмена дрифтерных сетей.

По его словам, в этом году объем добычи тихоокеанских лососей составил более 677 тысяч тонн — почти в два раза больше, чем в 2017-м.

По мнению заместителя главы Росрыболовства Василия Соколова, общий объем вылова рыбы в России может превысить пять миллионов тонн — и это станет постсоветским рекордом, передает РИА «Новости».