В России за две недели создадут цифровую транспортную платформу

Минтранс объявил конкурс на разработку концепции цифровой платформы для транспортной системы России. Ведомство предложило подготовить ее в течение двух недель.

Конкурс был объявлен 7 ноября, следует из данных на сайте госзакупок. За создание платформы Минтранс заплатит 70 млн рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 ноября. Победителю предстоит разработать концепцию до 14 декабря текущего года.

Участнику необходимо создать общую организационно-функциональную схему цифровой платформы транспортного комплекса и найти способы ее взаимодействия с другими системами Минтранса, в частности, с информационно-аналитической системой регулирования на транспорте, единой государственной информационной системой обеспечения транспортной безопасности, «ЭРА-ГЛОНАСС» и «Платоном».

Запуск платформы запланирован на конец 2019 года, отмечает РБК. Основными задачами должны стать снижение издержек и унификация транспортно-логистических решений.

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