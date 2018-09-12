Сергей Лавров назвал отношения между Россией и США отравленными

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отношения между Москвой и Вашингтоном «отравленными».

Свое заявление он сделал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

По словам главы МИД РФ, России и Соединенным Штатам следовало бы сотрудничать в борьбе с терроризмом вместо того, чтобы играть против друг друга.

Сергей Лавров добавил, что в сегодняшнем мире исчезает монополия США, которые раньше «заказывали музыку в международных отношениях», передает «НСН» со ссылкой на «РЕН-ТВ».

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